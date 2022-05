Rezort vnútra: Z Ukrajiny prišlo na Slovensko v piatok 3266 osôb

Bratislava 21. mája (TASR) - Hraničnými priechodmi prešlo v piatok (20. 5.) na vstupe do Slovenskej republiky 3266 osôb. Z toho bolo 737 mužov, 2049 žien a 480 detí. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová.



O dočasné útočisko požiadalo 209 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi za piatok 3828 osôb.



"Všetky činnosti v súvislosti s utečencami z Ukrajiny zabezpečovalo 69 policajtov, 69 hasičov, 106 colníkov, 156 vojakov, 116 dobrovoľníkov, dvaja kňazi, 44 príslušníkov zahraničných zložiek a 20 zamestnancov migračného úradu," spresnila Eliášová.



Zároveň bolo vypravených dvanásť autobusov, ktoré prepravili 184 osôb. Vlakovou dopravou bolo prepravených 27 osôb.



Od vypuknutia vojny na Ukrajine vstúpilo na územie SR 442.648 osôb. Dočasné útočisko v SR získalo od marca 77.184 ľudí. Celkový počet osôb na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu od 24. februára je 184.454.



"Samosprávam sme už vyplatili 2,5 milióna eur, o príspevok požiadalo 6389 ubytovateľov pre 23.445 ubytovaných odídencov. Aktuálne spracúvame sumarizačné doklady od samospráv za mesiac apríl, ktoré boli obce povinné doručiť do 16. mája. Peniaze z rezortu dostanú obce do konca mája," priblížil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Rezort vnútra dáta spracúva pomocou aplikácie, ktorá preveruje údaje. V prípade pochybení a nepresností žiada ministerstvo o korekciu. "Aplikácia kontroluje, či ID ubytovaného odídenca figuruje v databáze cudzineckej polície, či má udelené dočasné útočisko, či ho nevedú viacerí ubytovatelia súčasne. Údaje o nehnuteľnostiach preveruje aj vo vzťahu k databáze katastra, sleduje aj neprekročenie zákonných limitov pre výšku príspevku," vysvetlil šéf rezortu vnútra. Podľa aktuálneho nariadenia vlády možno príspevok vyplácať do júna.



Eliášová priblížila, že Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) od 15. mája registruje odídencov do databázy pre spustenie finančnej pomoci, ktorá sa začne 15. júna. Zraniteľné osoby si môžu požiadať aj o finančnú pomoc Medzinárodného Červeného kríža vo veľkokapacitných centrách a finančnú pomoc pre deti pripravuje aj UNICEF.



Rezort vnútra zároveň pripomína, že ku dňu ruskej agresie na Ukrajine malo na Slovensku legálny pobyt približne 160.000 cudzincov a v súčasnosti sa ich počet rozšíril o viac ako 76.000. "Z tohto počtu tvoria dospelí muži len okolo 10 percent, to znamená, že drvivú väčšinu tvoria ženy a deti," uzavrela hovorkyňa.