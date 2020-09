Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 3453 ľudí

Bratislava 13. septembra (TASR) - Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 9. septembra 2020) o slovenský pas 3453 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého (812). Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra (MV) SR. O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré prijali občianstvo nemecké (798), rakúske (524), britské (378), americké (177), maďarské (132), švajčiarske (101), austrálske (79), nórske (76), írske (59), holandské (57), kanadské (53), belgické (44), talianske (38), švédske (36), fínske (19), francúzske (18), luxemburské (16), dánske (11), ruské (päť), čínske, novozélandské a poľské (po tri), islandské, ukrajinské a španielske (po dve), izraelské, srbské, slovinské, chorvátske a singapurské (po jednom).



Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu. Od prijatia zákona sa objavili viaceré pokusy o zmiernenie tejto právnej normy, avšak ani jeden z nich nebol úspešný. Aktuálnou právnou normou sa zaoberal aj Ústavný súd SR, ktorý nedokázal povedať, či je alebo nie je protiústavná.



Súčasná vláda Igora Matoviča (OĽANO) sa v programovom vyhlásení zaviazala, že umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty slovenského občianstva. Kabinet chce tiež riešiť situáciu osôb, ktoré prišli o slovenské občianstvo tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva.



Rezort vnútra už pripravil novelu zákona, aktuálne vyhodnocuje medzirezortné pripomienkovanie návrhu. Slovenský pas by podľa neho už nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Strácať slovenské občianstvo prijatím cudzieho by nemuseli osoby ani vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej tri roky. Kritici však tento návrh považujú za nedostatočný, realizovali tiež hromadnú pripomienku verejnosti.



Od februára 2015 je účinné nariadenie rezortu o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov. Umožňuje, aby bývalí štátni občania SR, ktorí stratili slovenské občianstvo po 1. januári 1993, mohli požiadať o jeho udelenie. Z návrhu novely vyplýva, že ľudia, ktorí prišli o slovenské občianstvo, by už oň nemuseli požiadať na základe výnimky ministra vnútra SR, ale v riadnom konaní a bez registrácie na cudzineckej polícii.