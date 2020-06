Rezort vnútra stále neuzavrel zákazku na vrtuľníky

Bratislava 11. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR stále neuzavrelo zákazku na vrtuľníky pre hasičov a záchranárov. V súčasnosti rezort prehodnocuje technickú špecifikáciu vrtuľníkov, potom zadá výzvu na predkladanie ponúk. Pre TASR to uviedla Petra Friese z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra.



"V súvislosti so zákazkou dodávky dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov Ministerstvo vnútra SR, konkrétne odbor verejného obstarávania, prehodnocuje technickú špecifikáciu týchto vrtuľníkov," priblížila Friese. Až na základe výsledkov prehodnocovania bude podľa nej možné zadať výzvu na predloženie ponúk v rámci otvorenia súťaže.



MV SR uzavrelo v roku 2017 rámcovú dohodu na dodávku dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov s dvoma úspešnými uchádzačmi, a to Bell Helicopter Textron Inc. a Leonardo S.p.a. Na základe dohody bude môcť ministerstvo nakúpiť maximálne osem vrtuľníkov, predpokladaná hodnota zákazky je 80 miliónov eur bez DPH. Vrtuľníky budú určené pre Hasičský a záchranný zbor, Horskú záchrannú službu a Policajný zbor.