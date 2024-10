Rezort vnútra: Rezervačný systém pre cudzineckú políciu je vyťažený

Bratislava 4. októbra (TASR) - Rezervačný systém Ministerstva vnútra (MV) SR pre objednanie sa na pracoviská cudzineckej polície je funkčný, avšak mimoriadne vyťažený. Vysoký záujem v niektorých hodinách spôsobuje jeho nedostupnosť. Ide o technický problém, ktorý sa rieši v komplikovanom prostredí IT infraštruktúry MV. V dohľadom čase by mal byť problém s výpadkami odstránený. Rezort vnútra to uviedol v reakcii na tvrdenia Únie miest Slovenska (ÚMS) o tom, že systém je dlhodobo nefunkčný.



"Pokiaľ ide o kapacity, čiže počty termínov na rezerváciu, sú prispôsobené kapacitám pracovísk cudzineckej polície. Výrazná časť je vyhradená žiadateľom o udelenie/obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na Slovensku, a to z dôvodu aktuálnej situácie na trhu práce," vysvetlilo MV.



ÚMS sa listom obrátila na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) so žiadosťou o sfunkčnenie rezervačného systému pre registráciu cudzincov na podanie žiadosti o pobyt v SR a o prijímanie žiadostí na oddeleniach cudzineckej polície tak, ako to upravuje zákon o pobyte cudzincov. ÚMS tvrdila, že rezervačný systém kolabuje a webová stránka Ministerstva vnútra SR informuje, že bez rezervácie termínu žiadosti nebudú vybavené. Zároveň poukázala na to, že technické problémy a preťaženosť systému sú dlhodobou niekoľkomesačnou záležitosťou.