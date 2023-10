Systém varovných SMS plánujú spustiť na budúci rok

Bratislava 12. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje spustiť varovný systém Reverse 112 na budúci rok. "Tento systém umožní okamžité odoslanie správ - nielen varovných, ale aj informačných v prípade mimoriadnych udalostí na konkrétnom ohrozenom území," priblížil tlačový odbor MV SR pre TASR.



Ide o doplnkový spôsob varovania obyvateľstva pri živelných pohromách popri hlavných spôsoboch varovania, ako je sieť sirén, varovanie cez miestne rozhlasy či televízne a rozhlasové vysielanie. "Táto doplnková služba bude využívaná aj za využitia hlavných garantovaných spôsobov varovania," dodalo ministerstvo.



Na zavedení systému založenom na technológii CellBroadcasting spolupracuje MV SR s ministerstvom dopravy, Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb i mobilnými operátormi. "Spolupráca prebieha na legislatívnej, technickej a procesnej úrovni. Navrhnuté technické riešenie systému bude konzultované v rámci prípravných trhových konzultácií, ktoré sú naplánované v roku 2023," uviedol rezort.



Vybudovanie systému by sa malo financovať z Operačného programu Slovensko v rámci politiky súdržnosti EÚ. Rezort pôvodne avizoval spustenie systému už v roku 2022.



Dočasné riešenie do spustenia systému má podľa MV SR zabezpečiť vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb k úhradám mobilným operátorom za odosielanie varovných SMS správ obyvateľom v ohrozených okresoch, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese.



Slovensko už využíva SMS prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a mobilných operátorov na varovanie Slovákov v zahraničí v prípade vážneho ohrozenia v danej krajine. "SMS boli rozosielané aj počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s covidom, boli to skôr informačné správy obyvateľom a boli zasielané na celú bázu zákazníkov mobilných operátorov," pripomenul rezort.