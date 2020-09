Rezort vnútra kontroly na hraniciach s výnimkou Ukrajiny neplánuje

Bratislava 2. septembra (TASR) – Ministerstvo vnútra SR ubezpečuje, že neplánuje zavádzať žiadne obmedzenia ani kontroly na hraničných priechodoch. Výnimkou zostáva hranica s Ukrajinou, kde platia doterajšie opatrenia. TASR o tom informoval hovorca MV SR Petar Lazarov s tým, že rezort tak reaguje na dezinformácie, ktoré sa v tejto súvislosti šíria.



Ministerstvo vysvetľuje, že k úprave hraničných kontrol v súvislosti s novým koronavírusom pristúpila maďarská vláda. Určila tiež, cez ktoré hraničné priechody a miesta je možné vstúpiť na územie Maďarska. Zároveň vymedzila okruh osôb, ktorým umožní vstup do krajiny. Od 1. septembra do 1. októbra platí tiež zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom okrem tých s oprávnením na trvalý pobyt v Maďarsku a výnimiek uvedených v nariadení.



„Ministerstvo zahraničných vecí a rezort vnútra aj prostredníctvom policajného pridelenca komunikujú s maďarskou stranou," priblížilo MV SR. Otváranie ďalších hraničných priechodov sa podľa Lazarova priebežne prehodnocuje. Na základe týchto rokovaní otvorili aj hraničný priechod Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely.



MV SR pripomína, že momentálne je otvorených sedem hraničných priechodov pre osobnú a cieľovú nákladnú dopravu, a to Rajka - Čunovo, Komárno – Komárom, Esztergom – Štúrovo, Parassapuszta – Šahy, Kráľ – Banréve, Tornyosnémeti – Milhosť a Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely. Pre tranzit nákladnej dopravy nad 7,5 tony je možné použiť len diaľničný priechod Rajka – Čunovo, Parassapuszta – Šahy a Tornyosnémeti – Milhosť.