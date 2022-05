Policajná inšpekcia zadržala jednu osobu, má ísť o vyšetrovateľa NAKA

Bratislava 24. mája (TASR) - Príslušníci Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v utorok vykonali dve prehliadky v Bratislavskom kraji, pričom zadržali jednu osobu. TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová. Upozornila na to televízia Markíza, podľa ktorej zadržali vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Tomáša E. a obvinili ho z prijímania úplatku a zneužívania právomocí verejného činiteľa.



"V súčasnosti prebiehajú procesné úkony, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť, zmariť alebo podstatne sťažiť ďalší priebeh vyšetrovania a dosiahnuť požadovaný účel trestného konania, ktoré je neverejné. Bližšie informácie k tomuto prípadu poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí," doplnila Eliášová.