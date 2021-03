V odberoch z potoka Kyjov sa zistila prítomnosť ťažkých kovov

Bratislava 2. marca (TASR) - V potoku Kyjov a okolí odkaliska Poša na východe SR sa zistila prítomnosť ťažkých kovov. Odobraté vzorky vody boli silne znečistené, mnohé ukazovatele znečistenia boli výrazne prekročené. Všetky laboratórne výsledky boli poskytnuté Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP). Pre TASR to uviedla Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove odobralo vzorky znečistenej vody z odkaliska v januári na základe žiadosti SIŽP. Odobralo ich z čističky odpadových vôd a z bagrovacej stanice, povedala Friese. Dopĺňa, že v laboratóriu vykonali základný fyzikálno-chemický rozbor vôd a stanovenie ťažkých kovov.



V januári SIŽP vydala príkaz na zastavenie vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša s okamžitou platnosťou. Urobila tak potom, čo bolo nahlásené mimoriadne zhoršenie vôd v potoku, ktorý je napájaný vodami z odkaliska. Pôvodca znečistenia, spoločnosť TP2, musel prestať vypúšťať odpadové vody z bagrovacej stanice do odkaliska Poša. Musel tiež zabezpečiť akumuláciu odpadových vôd, ktoré pritekajú do bagrovacej stanice a zabezpečiť ich zhodnocovanie v súlade so zákonom o vodách.