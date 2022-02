Rezort vnútra: Pri zmene volebných zákonov treba nájsť politickú zhodu

Bratislava 3. februára (TASR) - V otázke zmeny volebných zákonov treba podľa ministerstva vnútra (MV) nájsť najprv zhodu na politickej úrovni, až potom do procesu zapojiť aj zástupcov samospráv zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) či združenia samosprávnych krajov SK8. Rezort deklaruje, že pod vedením štátneho tajomníka Jána Lazara organizuje na túto tému okrúhle stoly za účasti poslancov vládnej koalície.



"Cieľom zasadnutí je okrem iného politicky odsúhlasiť obsah a rozsah zmien takzvaného volebného zákona," uviedli z ministerstva s tým, že sú pripravení na vecnú diskusiu, ktorej však musí predchádzať zhoda na úrovni strán vládnej koalície. "Jednotný názor na túto tému sa nepodarilo sformulovať ani v čase stranícky jednofarebnej vlády," podotkol rezort.



Požiadavku ZMOS-u nahradiť jeden volebný obvod pre parlamentné voľby viacerými volebnými obvodmi ministerstvo eviduje. Združenie chce, aby obsadenie parlamentu zodpovedalo regionálnemu zastúpeniu a aby každý región Slovenska získal svoj adekvátny hlas v Národnej rade (NR) SR. Ministerstvo však pripomína, že ani v minulosti do roku 1994 pri tvorbe kandidátnych listín nezohrával trvalý pobyt kandidáta na území volebného obvodu úlohu.



"Výsledok výpočtu mandátov získaných politickými stranami podľa právnych predpisov do roku 1994 a podľa právnych predpisov po zrušení volebných obvodov pre voľby v roku 1994 je totožný," skonštatoval rezort. Ako zároveň podotkol, počet Bratislavčanov zastúpených v NR SR bol vo voľbách podľa volebných obvodov vyšší, ako keď v roku 2020 tvorila SR jeden volebný obvod.



V koalícii však momentálne nie je zhoda na možnej zmene volebných zákonov. Kým lídri OĽANO a Za ľudí si vedia zmenu volebných obvodov predstaviť, predseda SaS Richard Sulík by zvýšenie počtu volebných obvodov považoval za chybu. Prípadné riešenie vidí v dvojkolovej voľbe. Sme rodina sa ešte na jeseň 2021 vyjadrilo, že otázky zmeny volebných zákonov nie sú "témou dňa" a že SR musí v súčasnosti riešiť iné, akútnejšie problémy.