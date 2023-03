Rezort vnútra: V polícii testujú autá so špeciálnou výbavou

Bratislava 22. marca (TASR) - V polícii testujú autá so špeciálnou výbavou. Policajti by vďaka nim mohli zachrániť život napríklad účastníkom vážnej dopravnej nehody, ak sa na miesto dostanú skôr ako záchranári. Prvé dve vozidlá v rámci pilotnej fázy nasadia na krajských riaditeľstvách v Bratislave a Nitre. V budúcnosti by sa takéto vozidlá mohli rozšíriť do každého kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



"Uvádzame do praxe pilotný projekt, ktorého zámerom je, aby tieto vozidlá spolu s vyškolenou a skúsenou posádkou policajtov boli využívané počas hliadkovej služby pri preverovaní náročnejších udalostí, kde takéto vozidlo a posádka dokážu poskytnúť potrebnú podporu klasickej policajnej hliadke," uviedol dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Autá majú byť podľa Mikulca používané napríklad pri pátracích akciách, ale aj pri vzniku a prvotnom riešení mimoriadnych udalostí či vysokoprofilových incidentov, ako sú napríklad útok aktívneho strelca na mäkké ciele, ale aj pri komplikovaných dopravných nehodách s vyšším počtom zranených, živelných pohromách, haváriách či požiaroch.



Vozidlá dodali v novom dizajne. "Špeciálna úprava auta spočíva najmä vo vybudovaní zástavby a výsuvného systému z batožinového priestoru, opatreného množstvom profesionálneho vybavenia," priblížil štátny tajomník MV SR Tomáš Oparty.



Vozidlo by mal obsluhovať určený policajt tzv. veliteľ, ktorý by na mieste vzniku takýchto udalostí riadil sily a prostriedky príslušného krajského riaditeľstva Policajného zboru, zabezpečoval ich vzájomnú koordináciu a komunikáciu, ako aj tok informácií smerom k operačnému stredisku a na mieste úzko spolupracoval s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému.



Vozidlo obsahuje profesionálne vybavenie, ako napríklad prostriedky balistickej ochrany zasahujúcich policajtov, prostriedky na prekonanie prekážok a uzamykacích mechanizmov, telekomunikačné sady, zastavovací pás, špeciálne vyhľadávacie svetlo a svietidlo na osvetlenie väčšieho priestoru, prostriedky slúžiace na usmerňovanie cestnej premávky, prostriedky predlekárskej pomoci či hasiaci prístroj.