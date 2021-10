Štatistika: Za rok zatiaľ identifikovali 36 obetí obchodovania s ľuďmi

Bratislava 18. októbra (TASR) – Slovenské orgány v roku 2021 identifikovali zatiaľ 36 obetí obchodovania s ľuďmi. Prvý raz sa vyskytol prípad nezákonnej adopcie dieťaťa. Tiež sexuálne vykorisťovanie dievčat, ktoré má na svedomí vlastná rodina. Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi o tom v pondelok informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



Z 36 obetí identifikovaných do 30. septembra bolo 16 mužov (z toho tri deti) a 20 žien (z toho osem detí). "Išlo o 34 slovenských občanov a dvoch cudzincov pochádzajúcich z Vietnamu. Obchodníci s ľuďmi zneužívali obete sexuálne, na natáčanie pornografie, na vykonávanie nútenej práce, prípadne prinútili svoju obeť vstúpiť do nedobrovoľného manželského zväzku s cudzou osobou a neštítili sa ani rôznych kombinácií zneužívania," spresnila Paulenová.



Muži boli obchodovaní najmä s cieľom nútenej práce a v jednom prípade aj na páchanie trestnej činnosti. Ako ďalej uviedla, u ženských obetí prevláda sexuálne vykorisťovanie alebo nútená prostitúcia. "V roku 2021 bolo takto vykorisťovaných 14 ženských obetí, z toho sedem dievčat. Najmladšie malo v čase náboru len 13 rokov. Najotrasnejšie prípady sexuálneho vykorisťovania dievčat má na svedomí vlastná rodina. V jednom prípade matka závislá od alkoholu nútila svoju dcéru vykonávať pohlavné styky s klientmi, ktorých jej sama zadovážila, za sumy od dvoch do piatich eur," zdôraznila.



Tretina identifikovaných obetí bola podľa MV SR vykorisťovaná v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré je najčastejšou krajinou, kde sú slovenské obete vykorisťované. "SR sa však orientuje aj na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, a to prostredníctvom špecializovaného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi," podotkla. Tento rok bola prostredníctvom programu poskytnutá pomoc 30 obetiam.



"V prípade akýchkoľvek otázok, pochybností či obáv je občanom k dispozícii bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - 0800 800 818," spresnila. Linka má nielen preventívny a konzultačný charakter, ale slúži aj ako kontaktný bod pre potenciálne obete obchodovania s ľuďmi alebo pre ich blízkych. Dostupná je denne od 8.00 do 20.00 h.