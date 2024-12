Rezort vnútra v roku 2024 vyslal do zahraničia 12 migračných expertov

Bratislava 30. decembra (TASR) - Slovensko v roku 2024 vyslalo do azylových podporných tímov v zahraničí celkovo 12 expertov Migračného úradu (MÚ) Ministerstva vnútra (MV) SR. Konkrétne to bolo do Holandska, Talianska a na Cyprus. Venovali sa poskytovaniu informácií žiadateľom o azyl, registrácii žiadostí o azyl či určovaniu štátu zodpovedného za azylové konanie. TASR o tom v pondelok informoval hovorca MV SR Matej Neumann.



"Z hľadiska kvantity aj kvality je príspevok SR hodnotený veľmi pozitívne, pričom čo sa týka počtu vyslaní, SR sa umiestnila na popredných priečkach prispievajúcich členských štátov EÚ. Nasadení experti MÚ MV SR sú hodnotení ako vedomostne aj prakticky veľmi zdatní so schopnosťou rýchlo sa adaptovať na nový systém a reagovať na vzniknuté situácie," tvrdí Neumann.



Slovensko týmto spôsobom podľa hovorcu dlhodobo vyjadruje solidaritu s členskými štátmi EÚ, ktoré sú pod migračným tlakom. Neumann dodal, že medzi rokmi 2018 a 2024 krajina vyslala 70 expertov. Z vyslaní podľa neho ťaží aj migračný úrad zvyšovaním skúseností svojich pracovníkov.



"Aj v roku 2025 MÚ MV SR plánuje vyslať svojich expertov do azylových podporných tímov v Nemecku, Taliansku, Holandsku, Rumunsku, Bulharsku, Španielsku a na Cypre," uzavrel hovorca.