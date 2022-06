Rezort vnútra: Viaceré úradné úkony možno vybaviť aj elektronicky

Bratislava 20. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v súvislosti s náporom návštevníkov na oddeleniach dokladov upozorňuje, že mnohé úradné úkony je možné vybaviť aj elektronicky, bez potreby navštíviť konkrétne pracovisko.



"Slováci sa rozhodli cestovať a potrebujú platné cestovné doklady. Mnohí z nich si túto povinnosť nechali na poslednú chvíľu. Dôsledkom sú dlhé čakacie doby, a to najmä v hlavnom meste a v krajských mestách," upozornilo ministerstvo.



Využívanie e-služieb odporúča MV najmä majiteľom vozidiel. "Vozidlo môžete elektronicky prihlásiť či odhlásiť, previesť na inú osobu, vykonať zmenu v dokladoch od vozidla, dočasne či trvalo odhlásiť z evidencie, oznámiť ukončenie vlastníctva. Rovnako môžete pomocou e-služieb sledovať, v akom stave je vybavenie vaše žiadosti," informovalo tlačové oddelenie MV. Všetky služby sú dostupné na portáli ministerstva, ako aj na Ústrednom portáli verejnej správy.



"Podmienkou je mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom, pomocou ktorého si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis," oznámilo ministerstvo vnútra. Pri e-službách sú správne poplatky znížené o 50 percent z poplatku určeného podľa sadzobníka, najviac však o 70 eur.



Rovnako možno postupovať aj pri nahlasovaní zmeny údajov o majiteľovi po presťahovaní do iného okresu. "Po spracovaní elektronického podania do elektronickej schránky dostanete správu s oznámením o vybavení žiadosti. Ak ste nežiadali doručiť doklady kuriérom, dostane informáciu, že si ich môžete prevziať na príslušnom pracovisku vydávania dokladov," informovalo MV. Pred návštevou dopravného inšpektorátu odporúča zarezervovať si termín. Služba je dostupná na adrese Univerzálneho rezervačného systému.