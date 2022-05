Výkazy na príspevok za ubytovanie odídenca treba odovzdať do 6. 5.

Bratislava 1. mája (TASR) - Záujemcovia o príspevok za ubytovanie odídenca za mesiac apríl musia odovzdať obci výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytovali utečencovi ubytovanie, do piatka 6. mája. TASR to potvrdil tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



Ako pripomenul rezort, ubytovatelia odovzdávajú obciam výkazy do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý sa výkaz predkladá. Výkaz je okrem zmluvy o poskytnutí ubytovania jednou z podmienok získania príspevku.



Obec spracuje výkazy do jednotného prehľadu, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v mesiaci. Ministerstvo by malo poukázať obci príslušnú sumu po verifikácii a spracovaní prijatých údajov vždy do konca kalendárneho mesiaca. Na vyplatenie prenajímateľom má obec päť pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.



Na príspevok za ubytovanie odídenca majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia. Môže ísť o vlastníkov bytov a rodinných domov, ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie, ak ide o nepodnikateľské subjekty, ale aj obce a vyššie územné celky v prípade, že ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej či príspevkovej organizácie.



Osoba so štatútom dočasného útočiska má povinnosť raz mesačne oznamovať obci, že jej oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.



Výška príspevku je sedem eur za jednu noc ubytovania odídenca, teda osoby s udeleným štatútom dočasného útočiska, za osoby mladšie ako 15 rokov je polovičný.



V apríli sa žiadosti o príspevok za ubytovanie odídenca podávali po prvý raz. O príspevok za ubytovanie žiadalo 6389 ubytovateľov pre 23.445 ubytovaných odídencov. Viac ako 1100 obciam poukázal rezort na príspevky vyše 2,4 milióna eur.