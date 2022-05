Rezort vnútra vyplatí odídencom aprílové príspevky za ubytovanie

Bratislava 31. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyplatí mestám a obciam takmer päť miliónov eur na aprílové príspevky za ubytovanie odídencov. Finančné prostriedky posiela počas utorka. Prenajímatelia dostanú príspevky do piatich pracovných dní na bankový účet alebo v hotovosti. TASR o tom informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



"O príspevok za ubytovanie v apríli požiadalo 8765 ubytovateľov pre 33.830 odídencov. Samosprávam bolo refundovaných takmer päť miliónov eur (4.920.792), čo je raz toľko ako pri prvom kole vyplácania príspevkov za mesiace február a marec (2,5 milióna eur)," priblížil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Najviac ubytovateľov požiadalo o príspevok v okresoch Bratislava II (583), Senec (397), Nitra (378), Bratislava V (339) a Prešov (273). Nasledovali okresy Žilina (252), Trnava (226), Košice I (225), Trenčín (204) a Liptovský Mikuláš (190). Najmenej ubytovateľov požiadalo o príspevok v okresoch Poltár (osem), Gelnica (19) a Revúca (22).



Ministerstvo pripomína, že výkazy za mesiac máj sú ubytovatelia obciam povinní predložiť do pondelka 7. júna. Obce všetky výkazy zosumarizujú do jednotného prehľadu a zašlú ministerstvu vnútra do stredy 15. júna.



Základnou podmienkou na získanie príspevku za ubytovanie je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, je povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.