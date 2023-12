Ministerstvo vnútra: Za vyhrážanie bombovým útokom hrozí vysoký trest

Bratislava 7. decembra (TASR) - Vyhrážka bombovým útokom je trestným činom, za ktorý hrozia vysoké tresty odňatia slobody. Pripomína to Ministerstvo vnútra (MV) SR v súvislosti s nedávnou bombovou hrozbou viacerým školám na Slovensku.



Ministerstvo vnútra SR apeluje na verejnosť, že v záujme eliminovania takýchto prípadov treba venovať zvýšenú pozornosť téme na celospoločenskej úrovni. Priblížilo, že polícia od januára do októbra tohto roka trestne stíhala za šírenie poplašnej správy dvoch maloletých a jedného mladistvého. Za násilie páchané na skupine obyvateľov boli trestne stíhaní štyria mladiství. Bombovú hrozbu z toho týždňa rieši ako prípad obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku, kde hrozí páchateľovi až doživotný trest.



"Spoločne s ministerstvom školstva, ako aj ďalšími relevantnými inštitúciami by sme mali participovať na zintenzívnení osvety vo vzťahu k verejnosti, že každé takého konanie je nežiaduce, respektíve, ako môže spoločnosť prispieť k zamedzeniu takéhoto konania," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).