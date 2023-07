MV zatiaľ nezapísalo zmenu predsedu Zväzu protifašistických bojovníkov

Bratislava 25. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR zatiaľ nezapísalo zmenu na poste predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), pretože návrh nebol predložený v súlade so zákonom. Zároveň požiadalo zväz o doplnenie údajov. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu. Vedúci komunikačno-mediálneho oddelenia SZPB Vladimír Mikunda kritizuje postup pracovníčky ministerstva a tvrdí, že v tejto veci rozhodla nekompetentne.



Návrh na zmenu zapísania predsedu podľa MV neobsahoval podpisy nahradzujúce podpis pôvodného predsedu Pavla Sečkára tak, ako to vymedzuje zákon. Zároveň boli predložené dokumenty, ktoré spochybňovali voľbu nového predsedu Viliama Longauera.



"Ministerstvo vnútra SR vyzvalo zväz listom z 27. júna na doplnenie podania o zmene údajov o štatutárnom orgáne, ktoré zo strany zväzu bolo doručené 12. júla. Doplnené podanie nebolo doposiaľ vzhľadom na prebiehajúcu lehotu posúdené," uviedol tlačový odbor. Doplnil, že po posúdení podania bude registrový úrad postupovať v súlade so zákonom.



"Predseda SZPB bol právoplatne zvolený, čo na zjazde vyhlásil jediný kompetentný, a to predseda volebnej komisie (nikto nevyslovil žiadnu výhradu). Zjazd potvrdil zloženie novej Ústrednej rady SZPB, ktorá sa hneď zišla na svoje prvé rokovanie," povedal Mikunda.



Antifašisti na čele s historikom Stanislavom Mičevom poukazujú na to, že nové vedenie SZPB je nelegitímne a spreneverilo sa odkazu bojovníkov proti fašizmu a nacizmu. "Nelegálne si uzurpovali mocenské funkcie na zjazde SZPB, ktorý po formálnej ani obsahovej stránke nezodpovedal základným dokumentom zväzu," skonštatoval Mičev. Tvrdí, že krízu v zväze pozorujú dlhšie, výrazne sa prejavila pri kandidatúre niektorých vysokých funkcionárov v komunálnych voľbách s podporou strany Republika.



Longauera zvolili za nového predsedu delegáti SZPB na 18. zjazde v máji v Bánovciach nad Bebravou. Dovtedajší predseda Pavol Sečkár už za šéfa SZPB nekandidoval.