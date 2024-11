MV: Zneužitie označenia horských záchranárov by mohlo byť priestupkom

Bratislava 9. novembra (TASR) - Zneužitie označenia Horskej záchrannej služby by sa v budúcnosti mohlo stať priestupkom. Vzniknúť by mohla aj stavovská organizácia - Asociácia horských záchranárov. Vyplýva to z predbežnej informácie o legislatívnom zámere, ktorú na portáli SlovLex zverejnilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.



V praxi podľa rezortu zároveň dochádza k aplikačným a výkladovým problémom vo vzťahu k pohybu horských záchranárov v chránenom území. "Pravidelný výcvik príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj osôb odborne spôsobilých na výkon záchrannej činnosti je jedným z predpokladov úspešného výkonu záchrany v horách. Zároveň sa detailnejšie špecifikujú úlohy a oprávnenia Horskej záchrannej služby, aby sa predchádzalo nesprávnym výkladom," uviedlo ministerstvo v materiáli.



Rezort predpokladá, že do pripomienkového konania sa legislatívny návrh dostane v novembri 2024.