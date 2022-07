Rezort vnútra: Zvýšené riziko vzniku požiarov platí pre väčšinu SR

Bratislava 27. júla (TASR) - Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aktuálne platí pre väčšinu územia Slovenska. Upozornilo na to ministerstvo vnútra a vyzýva ľudí na zodpovednosť a rešpektovanie zákazov. Pripomína, že len od začiatku júla do stredy zasahovali hasiči pri 67 požiaroch v lesoch a rúbaniskách. Pri hasení v ťažko dostupnom teréne pomáhal aj vrtuľník ministerstva vnútra a ministerstva obrany.



"Nedbanlivosť a neopatrnosť môže viesť k zbytočným stratám nielen na životnom prostredí, ale aj na ľudských životoch, zdraví a majetku. Apelujem preto na občanov, aby sa správali zodpovedne," uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Vyzdvihol zároveň nasadenie profesionálnych i dobrovoľných hasičov pri tohtoročných letných požiaroch doma i v zahraničí.



V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré vyhlasujú jednotlivé hasičské okresné riaditeľstvá, je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče atď.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru či k jeho rozšíreniu. Rovnako je v tomto čase zakázané spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.



"Zdôrazňujeme, že ak je v danej lokalite vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, nesmie sa opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je zakázaný," podotkli z rezortu vnútra. Za porušenie týchto nariadení môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16.596 eur.



Ministerstvo upozorňuje, že niektoré okresné úrady (pozemkový a lesný odbor) vydali pre riziko vzniku požiarov aj zákaz využívania lesov verejnosťou.