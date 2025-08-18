< sekcia Slovensko
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru: Platí v týchto okresoch
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Vo vyše 30 okresoch Slovenska je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Vyplýva to z aktualizovaných informácií na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.
Mapa okresov s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, platná od pondelka, zvýrazňuje riziko na severozápade i juhozápade Slovenska, takisto v okresoch na hornej Nitre, Pohroní, Horehroní, Orave, Liptove, Spiši i Šariši.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
