Rezort vnútra chce zmeniť štatút hlavného hraničného splnomocnenca SR

Bratislava 29. apríla (TASR) - Funkcia druhého zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca SR by mohla byť po novom spojená s postom zástupcu riaditeľa úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (PZ). V súčasnosti sa spája s pozíciou vedúceho oddelenia vonkajších vzťahov úradu. Návrh na zmenu štatútu hlavného hraničného splnomocnenca SR predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR do medzirezortného pripomienkového konania.



"Návrh bol vypracovaný na základe potreby zosúladiť vedenie hranično-splnomocneného aparátu s vedením úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru," zdôvodnil rezort v predkladacej správe.



Pozícia hlavného hraničného splnomocnenca SR je v súčasnosti spojená s funkciou riaditeľa úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. Funkcia prvého zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca je spojená s funkciou 1. zástupcu riaditeľa úradu. Druhý zástupca zastáva funkciu vedúceho oddelenia vonkajších vzťahov úradu.



Funkcia hraničného splnomocnenca vychádza z bilaterálnych zmlúv o režime a spolupráci na štátnych hraniciach, ktoré má SR podpísané so všetkými susediacimi krajinami s výnimkou Rakúska. Na základe týchto zmlúv splnomocnenca a jeho zástupcov menuje vláda.



Splnomocnenec je zodpovedný za realizáciu medzinárodných zmlúv týkajúcich sa štátnych hraníc, riešenie incidentov, mimoriadnych udalostí a všetkých problémov týkajúcich sa štátnych hraníc.