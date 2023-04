M.Vetrák a J.Šeliga pošlú Ústavnému súdu SR stanovisko k paragrafu 363

Bratislava 28. apríla (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO) a Juraj Šeliga (nezaradený) pošlú Ústavnému súdu (ÚS) SR stanovisko k paragrafu 363 Trestného poriadku. Avizovali to na piatkovej tlačovej konferencii. Má ísť o reakciu na to, že predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) v prípade stanoviska prijatého ústavnoprávnym parlamentným výborom využil svoje právo a súdu ho podľa nich neposlal.



Vetrák priblížil, že ich stanovisko bude vychádzať zo záverov parlamentného výboru. "Bude doplnené ešte o ďalšie argumenty v prospech toho, že dnešné nastavenie paragrafu 363 nie je dobré," dodal.



Ak by aj Ústavný súd SR nevyhlásil tento paragraf za nesúladný s ústavou, Šeliga očakáva odpoveď na otázky, aké sú mantinely použitia paragrafu 363, či môže byť konkrétne rozhodnutie o podnete v súvislosti s týmto paragrafom v rozpore s ústavou a "aké sú právomoci generálneho prokurátora pri aplikácii tohto paragrafu".



Ústavný súd SR vo februári prijal na ďalšie konanie návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti sporného paragrafu 363 Trestného poriadku. Zároveň ho spojil s konaním, v ktorom daný paragraf napadla ešte koncom roka 2021 aj skupina poslancov NR SR. Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan vyjadril presvedčenie, že o podaniach by mohlo byť rozhodnuté zrejme do letných prázdnin.