Kandidáti na starostov majú možnosť podať svoje listiny do 18. januára

Bratislava 5. januára (TASR) - Kandidáti na starostov a poslancov v obciach, kde sa budú 19. marca konať doplňujúce voľby, majú podať kandidátne listiny do 18. januára. Vyplýva to z informácií zverejnených na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR. Do 18. januára tiež treba delegovať členov do miestnych volebných komisií. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa majú v marci konať v 22 obciach na Slovensku.



Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania sa volieb dovŕšiť 18 rokov. Kandidát na starostu obce musí mať v nej tiež trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšiť 25 rokov. Kandidovať môžu ako nezávislí, alebo za politickú stranu či koalíciu strán.



Nezávislí kandidáti musia odovzdať aj podpisovú listinu od voličov, ktorí podporujú ich kandidatúru. Minimálny počet podpisov sa odvíja od počtu obyvateľov obce. Bližšie informácie sú zverejnené na webe MV.



Starostu i poslanca si budú v marci vyberať v obci Starina. Starostu budú voliť v obciach Bernolákovo, Liptovské Beharovce, Moškovec, Brezany, Selce, Mokrá Lúka, Jastrabie nad Topľou a Drienovec. Poslanca majú voliť v obciach Hradište pod Vrátnom, Biely Kostol, Pavlice, Malá Čausa, Bielovce, Pečenice, Žikava, Pribylina, Vavrišovo, Divinka, Braväcovo, Píla a Kecerovský Lipovec.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné.