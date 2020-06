Mimovládky žiadajú R. Mikulca o doriešenie razie v Moldave nad Bodvou

Bratislava 19. júna (TASR) – Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) by sa mal detailne oboznámiť s priebehom a dôsledkami policajnej razie, ktorá sa uskutočnila pred siedmimi rokmi, 19. júna 2013 v rómskej komunite na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou. K prijatiu krokov, ktoré budú viesť k dôslednému prešetreniu kauzy a zabráneniu podobných prípadov v budúcnosti, Mikulca vyzýva koalícia mimovládnych organizácií (MVO), angažujúcich sa v tejto záležitosti.



Mimovládky adresovali Mikulcovi otvorený list, v ktorom mu pripomínajú, že SR dodnes nezriadila nezávislý orgán na prešetrovanie sporných postupov polície, ani nezabezpečila dlho sľubované kamery na uniformách policajtov či pri policajných zásahoch. "V dnešnej dobe celý svet protestuje proti tolerovanej policajnej agresii voči menšinám. Na Slovensku je symbolom takéhoto postupu práve prípad policajnej razie v Moldave nad Bodvou,“ vysvetľuje dôvody mimovládnych organizácií pripomínať si výročie nedoriešenej policajnej razie Elena Gallová Kriglerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Spolu s ostatnými zástupcami neziskových organizácií upozornila, že problém s používaním neprimeranej fyzickej sily voči jednotlivcom zo strany policajtov je na Slovensku stále prítomný.



"Veríme, že nový minister zareaguje na náš list a požiadavky pozitívne a už prídu kamery aj debata o tom, ako by mala vyzerať naozaj nezávislá kontrola silových zložiek. Chceme veriť, že je štát schopný sebareflexie aj bez rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva,“ uviedla predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Equity Lýdia Šuchová.



V centre pozornosti je naďalej nielen postup policajných, ale aj súdnych orgánov, mimovládne organizácie poukazujú i na to, že vo veci koná Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu, ktorý v prípade razie prijal dve sťažnosti proti Slovenskej republike. "Komunikácia štrasburského súdu so Slovenskou republikou sa skončila. Preto veríme, že súd v krátkom čase vydá rozsudky,“ povedal advokát spolupracujúci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) Michal Zálešák.



Otvorený list ministrovi vnútra podpísali okrem orgánizácií ERRC, Equity a CVEK takisto OZ Bystriny, Amnesty International Slovensko a ETP Slovensko.



Po policajnom zásahu 19. 6. 2013 na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou obžalovali šiestich Rómov, ktorí uviedli, že ich policajti bezdôvodne a brutálne bili. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Prokuratúra následne Rómov, pôvodne v pozícii poškodených, obžalovala z trestného činu. Tí vinu odmietajú a celý proces vnímajú ako nespravodlivý.