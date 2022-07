Pre mimoriadne situácie preplatia 55 obciam viac ako 1 milión eur

Bratislava 1. júla (TASR) - Za záchranné práce počas 55 mimoriadnych situácií by mali obciam preplatiť celkovo 1,12 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na úhradu výdavkov, ktoré predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR do medzirezortného pripomienkového konania.



Havarijný stav mosta museli riešiť v osade Sopotnica medzi obcami Kysak-Veľká Lodina. Okresnému úradu Košice-okolie má na preplatenie súvisiacich nákladov smerovať suma 1127,17 eura.



Požiare vyvolali mimoriadnu situáciu vo viacerých obciach v pôsobnosti okresov Liptovský Mikuláš a Prešov. Štát by im mal uhradiť výdavky vo výške 291.176,45 eura.



V súvislosti so snehovými kalamitami majú obciam v územnej pôsobnosti okresných úradov Poprad, Námestovo, Čadca, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Žilina preplatiť 400.399,76 eura.



Na výdavky spojené so zosuvom pôdy má pre obce v okresoch Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Kežmarok, Lučenec, Poltár, Poprad, Prešov a Žilina smerovať celková suma 154.071,32 eura.



Na náklady spojené s následkami víchrice vyčlenil štát 143.511,9 eura. Putovať majú do obcí v pôsobností 11 okresných úradov - Banská Bystrica, Bardejov, Čadca, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Žilina.



Do troch okresov - Dolný Kubín, Poltár a Zvolen - má ísť 57.649,18 eura na úhradu výdavkov spojených s povodňami.



V súvislosti s haváriou - technickou poruchou kremačných pecí sa má tiež preplatiť 7930,3 eura mestu Banská Bystrica.



Na výdavky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa v obci Krásnohorské Podhradie by mal štát prostredníctvom Okresného úradu Rožňava vyčleniť 7717,32 eura.