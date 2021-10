My sme les: Memorandum o NP znamená ústupok z avizovanej reformy

Bratislava 25. októbra (TASR) - Memorandum o národných parkoch (NP) medzi ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽANO) a ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO) znamená ústupok z avizovanej reformy ochrany prírody. Uviedla to iniciatíva My sme les.



"Znamená to nebezpečný odklon od zámeru zreformovať národné parky tak, aby v nich mala prioritu ochrana prírody a spĺňali medzinárodné kritériá IUCN. Prvým krokom reformy mal byť presun správy štátnych pozemkov pod národné parky, aby rozhodujúce slovo na ich území už nemali lesnícke podniky, ktoré uskutočneniu zonácií podľa kritérií ochrany prírody doteraz bránili," zdôrazňujú My sme les.



V národných parkoch majú byť podľa iniciatívy tvorené zonácie pod záštitou ministerstva životného prostredia na základe ochranárskych kritérií. "Ak sa zonácie teraz pripravia pod vplyvom lesných hospodárov, tento krok môže na desaťročia ohroziť dosiahnutie potrebnej ochrany prírody v nich," podotkli environmentalisti. Dodávajú, že zotrvanie väčšiny rozlohy národných parkov v kompetencii lesohospodárskych podnikov až ku koncu roka 2022 zároveň znamená, že "v devastačnej ťažbe na štátnych pozemkoch sa môže v celom roku 2022 ďalej pokračovať".



Národné lesnícke centrum (NLC) tvrdí, že výmera slovenských lesov neustále rastie. Les vypestovaný pod dohľadom lesníkov sa podľa NLC obnovuje rýchlejšie, s väčším objemom biomasy, čím viaže viac uhlíka a prispieva tým k znižovaniu oxidu uhličitého v atmosfére. "Prírode blízke obhospodarovanie je dnes jediný spôsob, ktorý lesníci využívajú na obhospodarovanie lesov v chránených územiach," uviedlo NLC.



K prvému aprílu budúceho roka by sa mali pod ochranárov previesť štátne pozemky v národných parkoch Slovenský raj a Pieninský národný park. Reforma národných parkov sa mala pôvodne začať už od januára budúceho roka. V ostatných národných parkoch by mal presun zahŕňať len územia s najprísnejším, štvrtým a piatym stupňom ochrany. Pri ostatných územiach sa vo zvyšných siedmich národných parkoch začne zonácia. Ministri sa spoločne dohodli aj na polkilometrovom sanačnom pásme medzi bezzásahovým územím a hospodárskymi lesmi. Budaj spolu s Vlčanom v súvislosti s reformou podpísali v pondelok memorandum o vzájomných vzťahoch.



O návrhu reformy a aj pozmeňujúcom návrhu k národným parkom by sa malo hlasovať na aktuálnej schôdzi parlamentu.