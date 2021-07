My sme les: Vlastníci pozemkov v NAPANT-e pri ťažbe dreva nepochybili

Bratislava 9. júla (TASR) - Vlastníci pozemkov v Národnom parku Nízke Tatry, v Demänovskej doline z právneho hľadiska pri ťažbe dreva nepochybili. Priznala to iniciatíva My sme les, ktorá na údajné pochybenie upozornila koncom júna v súvislosti s ohrozením biotopu hlucháňa hôrneho. TASR o tom informoval Karol Kaliský z iniciatívy.



Pri preverovaní ťažby s vlastníkmi a Štátnou ochranou prírody zástupcovia iniciatívy zistili, že ťažba bola uskutočnená vlani, nie tento rok, ako tvrdili. Podľa vlastníkov bola tiež označená. "Na ťažbu v danom období nebol vydaný zákaz, z právneho hľadiska teda vlastníci pozemku nepochybili," skonštatovali.



Ako dodali, nič to nemení na fakte, že ťažba prebehla v aktívnom biotope ohrozeného hlucháňa a v národnom parku, s čím sa naďalej zásadne nestotožňujú. "Vidno tiež, že aktuálne nastavenie systému tieto vzácne horské lesy nedokáže chrániť a naďalej dochádza k ničeniu biotopov ohrozených druhov," poznamenali.