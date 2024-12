My sme les: Výkon envirorezortu je najhoršie v ére samostatnej SR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Výkon aktuálneho vedenia envirorezortu je najhorší v ére samostatnej Slovenskej republiky. V mnohých oblastiach nesie známky nekompetentnosti aj snahy o zničenie ochrany prírody na Slovensku. Pre TASR to uviedla iniciatíva My sme les.



Ministerstvo životného prostredia sa podľa iniciatívy spreneverilo svojmu základnému poslaniu, a to chrániť životné prostredie. "Namiesto toho na viacerých frontoch uľahčuje cesty k jeho ničeniu. Ak sa aj ojedinele vyskytli príklady pozitívnych výsledkov činnosti aktuálneho vedenia ministerstva, tak boli prekryté výrazne prevažujúcimi negatívami," skonštatovala.



My sme les poukazuje v súvislosti so zhodnotením práce rezortu na škodlivé legislatívne zmeny, oslabovanie inštitúcií ochrany životného prostredia, ohrozovanie systémového financovania ochrany životného prostredia, agresívnu komunikáciu a papalášizmus a oživovanie starých a avizovanie nových škodlivých projektov, ktoré sú hrozbou pre životné prostredie.