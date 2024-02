Myers: Novela o ochrane oznamovateľov je nezlučiteľná s právom EÚ

Bratislava 9. februára (TASR) - Navrhovaná vládna novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je nezlučiteľná s právom Európskej únie. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedala výkonná riaditeľka Whistleblowing International Network (WIN) Anna Myers.



Navrhnuté zmeny sú podľa nej nezlučiteľné najmä so smernicou EÚ o oznamovateľoch korupcie. "Narúšajú právo bežných občanov Slovenska na ochranu pred obťažovaním alebo odvetou za čestné nahlásenie podozrenia," zdôraznila Myers.



Kritizovala tiež návrh na vylúčenie členov Policajného zboru spod ochrany i retroaktivitu legislatívy. Vyjadrila obavy, že novela predložená do parlamentu bez riadneho pripomienkového konania oslabuje existujúcu ochranu oznamovateľov.



Podotkla, že udelenie statusu chráneného oznamovateľa zabezpečuje, aby sa orgány zamerali na podstatu poskytovaných informácií, aby vyšetrili, či dochádza alebo nedochádza k páchaniu trestnej činnosti. "Znamená to, že tí, ktorí sú v pozícii moci, ktorí sa chcú z akéhokoľvek dôvodu vyhnúť kontrole, alebo ktorí sú zapojení do vážneho previnenia, sa nemôžu pokúšať odvrátiť pozornosť od podstaty záujmu tým, že sa najprv pomstia, alebo sa pokúsia zdiskreditovať jednotlivca," dodala Myers.



Aj právnik Transparency International Slovensko Ján Ivančík upozornil na rozpor navrhovanej novely s právom EÚ. "Zároveň oslabujeme dôveru ľudí v inštitút, ktorý tu bol zavedený dlhodobejšie, ale až v relatívne krátkom čase späť sa začal reálne aplikovať," zdôraznil.



Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková tvrdí, že vláda chce meniť zákon pre zopár prípadov policajtov, tzv. čurillovcov. Zmeny by sa podľa nej ale dotkli všetkých oznamovateľov protispoločenskej činnosti a korupcie na Slovensku. Okrem iného poukázala na rušenie minimálnej ochrany či retroaktivitu, ktorú však sľúbil predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) na základe intervencie generálneho prokurátora Maroša Žilinku odstrániť.



Novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválila vláda ešte vlani v decembri. Parlament by mal najskôr rokovať o návrhu na skrátené legislatívne konanie a až potom o samotnej novele.