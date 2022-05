Mýty o sledovaní televízie cez internet

Foto: Lepšia.TV

Bratislava 27. mája (OTS) - Všetky tieto obavy však môžete hodiť za hlavu. O najväčších mýtoch sme sa rozprávali s Pavlem Góreckim, riaditeľom poskytovateľa televízie cez internet Lepšia.TV.Televíziu cez internet môžete pozerať v celej Európskej únii. Nezáleží pritom či ste na dovolenke, služobnej ceste alebo na chate s priateľmi. Stačí mať pripojenie k internetu a už vám nič neunikne. Rovnako nie ste viazaní len na jedno zariadenie. Na sledovanie internetovej televízie môžete využiť mobil, tablet, počítač či notebook. Samozrejmosťou je sledovanie televízie cez vašu Smart TV. Pre toho, kto nevlastní smart TV môže využívať Lepšia.TV box, ktorý obyčajný televízor premení na moderné multimediálne centrum.Vďaka modernému formátu H.265, ktorý ako jediná spoločnosť používame, sme boli schopní docieliť plynulého prehrávania HD prenosu aj pri nízkom dátovom toku. Pre plynulé prehrávanie odporúčame rýchlosť sťahovania dát 1,2 Mb/s pre štandardnú kvalitu a 3 Mb/s pre sledovanie Lepšia.TV v HD rozlíšení. Ak pozeráte svoje obľúbené relácie cez Lepšia.TV box, mobil, tablet či Smart TV, máte možnosť si nastaviť kvalitu videa v nastavení samotnej služby a tým znížiť množstvo sťahovaných dát potrebných na plynulý prenos.Aj tento mýtus je nepravdivý. Ak máte starší model televízneho zariadenia, ktorý nemá HDMI vstup, môžete Lepšia.TV zapojiť aj pomocou AV vstupu. V prípade, že máte skutočného „pamätníka“, môžete využiť redukciu scart, do ktorej sa AV kábel zapojí.Opak je pravdou. Podmienky sledovania televízie cez internet sú veľmi jednoduché. Zmluvu budete podpisovať iba v prípade, keď sa rozhodnete pre prenájom Lepšia.TV boxu. V ostatných prípadoch nič nepodpisujete. Jednoducho si u objednávky zvolíte dĺžku predplatného a riadite sa následne našimi inštrukciami. Je to jednoduché, rýchle a k ničomu sa nezaväzujete. Službu si pritom môžete kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť. Je len na vás kedy ju chcete využívať. Plne sa prispôsobí vašim potrebám.Určité obmedzenia ako aj v prípade klasických poskytovateľov televízie sú aj v tomto prípade. Z legislatívnych dôvodov nemôžete mať slovenskú aj českú programovú ponuku súčasne. Pokiaľ chcete české stanice, nemôžete mať TV Markízu, Joj a Doma. Ak by ste chceli slovenské televízne stanice, prídete o všetky stanice Novy a Primy.Odzvonilo časom, keď prišli na celý deň montážni technici a začali vám vŕtať do stien a ťahať nepraktické a neskladné káble. Tomuto sa môžete elegantne vyhnúť. Stačí mať internetové pripojenie od ľubovoľného operátora, nemusíte ani meniť svoj televízny prijímač. Ak chcete pozerať televízie prostredníctvom Lepšia.TV boxu je potrebné ho len pripojiť. Nič ťažké, alebo zložité čo by ste hravo nezvládli.Nemôžem hovoriť za iných poskytovateľov televízie cez internet, ale u nás po objednaní služby Lepšia.TV sú prémiové stanice okamžite k dispozícií a to bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.