Heger: Rezort zdravotníctva a ambulancie sa dohodli na dofinancovaní

Bratislava 27. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a ambulancie sa dohodli na dofinancovaní sektora. Do ambulancií má ísť 283 miliónov eur navyše. Zdroje sa rozdelia rovnomerne medzi segment všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol po piatkovom rokovaní so zástupcami ambulantného sektora. Avizoval, že poplatky pre pacientov nebudú zavedené.



"Ešte nás čakajú rokovania s ministerstvom hospodárstva o tom, akým spôsobom zabezpečiť, aby ambulancie nepocítili zvýšené platby za energie," priblížil dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Jaroslava Orosová zdôraznila, že dohoda je zatiaľ len podmienečná. "Našou podmienkou bolo, že dôjde k regulácii cien ambulantného sektora v posledných dňoch pred vypršaním našich zmlúv," dodala. Nájdenie riešenia očakáva počas pondelka (30. 1.).