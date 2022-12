Rezort zdravotníctva a ŠÚKL evidujú nárast otázok o dodávkach liekov

Bratislava 10. decembra - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) evidujú zvýšený počet otázok o prerušení či zrušení dodávok liekov. Za dostupnosť kategorizovaných liekov podľa nich zodpovedá výrobca či držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.



"Výpadky v dodávkach liekov sa dotýkajú celého sortimentu liekov vrátane liekov na chronické ochorenia, liekov pre detskú populáciu, liekov na recept, ako aj voľný predaj. Ide o stále naliehavejšiu výzvu pre zdravotnícke systémy v celej Európskej únii i vo svete," skonštatoval.



Rezort upozornil, že spoločne so ŠÚKL nedisponujú zákonnými mechanizmami, ktoré by im umožňovali pri mimoriadnej a nepredvídateľnej situácii zabezpečiť dodatočné dodávky liekov na slovenskom trhu. "Ak liek nie je dostupný na trhu v dostatočnom množstve počas 60 po sebe nasledujúcich dní, ministerstvo môže rozhodnúť o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov," doplnil.



Medzi príčiny dlhodobej či krátkodobej nedostupnosti liekov patria podľa neho napríklad reexport, výrobné dôvody, ako nedostatočné kapacity či nedostatok personálu, alebo logistické dôvody, napríklad omeškanie vstupných surovín vrátane účinných látok. Ovplyvňuje to aj neúčelné hromadenie liekov pacientmi či nárazovo zvýšený dopyt po niektorých typoch liekov, napríklad pri rozšírení respiračných ochorení.



Príčinou môžu podľa MZ byť i mimoriadne situácie, ako napríklad pandémia ochorenia COVID-19 alebo vojenský konflikt na Ukrajine. "Spôsobili vyšší dopyt po určitých liekoch a zároveň priniesli obmedzenia pri distribúcii liekov, ako aj výpadky personálu pre práceneschopnosť," dodalo.