Rezort zdravotníctva a zdravotná poisťovňa odmietajú tvrdenia SaS

Bratislava 6. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) odmietajú tvrdenia predstaviteľov opozičnej strany SaS o situácii vo VšZP. MZ to považuje za pretekanie sa opozície v tom, kto ponúkne väčšiu lož. Podľa VšZP sa zlyhania predchádzajúcich vedení poisťovne zo strany predstaviteľov SaS neoprávnene prisudzujú súčasnému vedeniu, ktoré im čelilo od nástupu do funkcie.



"Ako už uviedla neraz ministerka zdravotníctva - opozícia sa opäť preteká, kto ponúkne väčšiu lož. Jednoducho, kto vymyslí ľuďom najlepší a prázdnejší populizmus. Takmer dennodenne si to dokazujú v toxickej súťaži, ktorou strašia ľudí a zavádzajú pacientov, predháňajú sa v dezinformáciách a fabuláciách miesto reálnych riešení pre ľudí," uviedol hovorca MZ Andrej Wallner.



VšZP v tejto súvislosti zastáva názor, že piatkové vyjadrenia predstaviteľov SaS mohli mať za cieľ ovplyvniť súčasné konanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vo veci podaného rozkladu VšZP voči rozhodnutiu ÚDZS vypracovať a predložiť na schválenie ozdravný plán.



"VšZP vyzýva politikov, aby prestali spochybňovať nezávislé rozhodovanie ÚDZS. Mnohé z výrokov predstaviteľov strany SaS VšZP vníma ako ovplyvňovanie vrcholiacej prepoisťovacej kampane. Takéto konanie považuje poisťovňa vzhľadom na ich postavenie za účelové, zavádzajúce, neakceptovateľné a hrubo poškodzujúce dobré meno VšZP," apeluje.



VšZP pripomína, že v súčasnosti aplikuje a intenzívne pracuje na implementácii viacerých mitigačných opatrení, ktorých pozitívny finančný dopad sa prejaví v budúcich obdobiach.



"Za dôležité považujeme spomenúť, že očakávaná skutočnosť a priebežný výsledok hospodárenia v porovnateľnom období roka 2023 bol výrazne horší ako v roku 2024, pričom výhľadové nesplnenie obchodno-finančného plánu ÚDZS v danom období nepovažoval za relevantné pre skúmanie dôvodov na nariadenie ozdravného plánu," zdôraznila VšZP.



Tiež ozrejmila, že v súvislosti s tvrdeniami ohľadom nehospodárnych zmluvných vzťahov boli tieto vyrokované predchádzajúcim vedením, pričom zmluvy nebolo možné vzhľadom na ich dohodnutú platnosť jednostranne upraviť.



Predstavitelia opozičnej strany SaS navrhli na piatkovej tlačovej besede hĺbkový audit vo VšZP. Poukázali na uzatváranie nevýhodných zmlúv aj na medializované informácie o ich nezverejňovaní. Situáciu vo VšZP považuje SaS za jeden z dôvodov, prečo má ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) skončiť vo funkcii. Deklarovala, že jej poslanci s ďalšími opozičnými predstaviteľmi podajú návrh na odvolanie ministerky zdravotníctva.