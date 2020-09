MZ: Ak sa preukáže bezpečnostný incident, vyvodíme zodpovednosť

Bratislava 17. septembra (TASR) - Ak sa preukáže, že v aplikácii Moje ezdravie išlo o kybernetický bezpečnostný incident a porušenie ochrany osobných údajov, vedenie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vyvodí voči kompetentným príslušnú zodpovednosť. V reakcii to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Bezpečnostná IT spoločnosť Nethemba vo štvrtok upozornila na chybu v aplikácii, ktorá umožnila získať informácie o všetkých viac ako 390.000 pacientoch v databáze.



"Ministerstvo zdravotníctva považuje ochranu osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti za jednou z kľúčových priorít. Únik tak citlivých informácií, ako sú dáta o zdravotnom stave, sa nesmie stať," skonštatovala hovorkyňa. Doplnila, že ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s medializovaným incidentom požiadalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) o detailné stanovisko. "NCZI nás informovalo, že prijalo všetky potrebné bezpečnostné opatrenia a situáciu preveruje. O výsledkoch nás budú neodkladne informovať," priblížila.



Slovenská bezpečnostná IT spoločnosť Nethemba upozornila na kritickú zraniteľnosť v aplikácii Moje ezdravie, na základe ktorej získala osobné informácie o viac ako 130.000 pacientoch, ktorí boli v SR testovaní na COVID-19. Okrem iného získala ich rodné čísla aj výsledky testov. Podľa firmy umožnila chyba získať informácie o všetkých viac ako 390.000 pacientoch v databáze. Problém spoločnosť nahlásila v nedeľu 13. septembra vládnej kyberbezpečnostnej jednotke CSIRT.sk. K oprave uvedenej zraniteľnosti došlo 16. septembra.