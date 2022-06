Rezort zdravotníctva aktuálne nepracuje na unitárnom systéme poistenia

Bratislava 23. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aktuálne nepracuje na unitárnom systéme zdravotného poistenia. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu. Predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renáta Bláhová upozorňuje, že na zachovanie pluralitného systému je potrebná regulovaná hospodárska súťaž a férová konkurencia.



"Rezort zdravotníctva aktuálne nepracuje na unitárnom systéme zdravotného poistenia, zúčastnené strany sa zhodujú, že táto otázka nie je na programe dňa," uviedlo pre TASR ministerstvo.



Bláhová upozorňuje, že na riadnu hospodársku súťaž nestačia tri zdravotné poisťovne. "Treba ich oveľa viac. V Holandsku je väčších zhruba 20, v Nemecku je ich okolo 100. Na to potrebujete štandardné prostredie, ktoré je odregulované tak, aby tu mohla byť férová konkurencia, a to je to, čo nám chýba," vysvetlila pre TASR.



Pokiaľ sa to nepodarí naštartovať, je podľa nej obava z unitárneho systému na mieste. "Pevne verím, že to nesmeruje k unitáru, ale faktom je, že ak sa nepodarí zalátať diery v systéme, asi tá obava nie je úplne neopodstatnená," podotkla Bláhová. Je zástancom súkromného kapitálu a veľa dobrých vecí v štáte sa podľa nej stalo hlavne vďaka súkromným spoločnostiam. "V princípe súkromný kapitál, ktorý je 'drajvovaný' verejnému záujmu primeranou podnikateľskou chuťou, vie často pacientovi priniesť rýchlejšie aj lepšie riešenia," uviedla pre TASR.



Programové vyhlásenie vlády hovorí o tom, že ak súčasný systém zdravotných poisťovní po analýze nebude prinášať hodnotu pre pacienta a dosahovanie zdravotných celospoločenských cieľov, vláda SR zváži zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia.