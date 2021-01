Rezort zdravotníctva: Bezplatné testovanie bude možné aj cez víkendy

Bratislava 16. januára (TASR) - Bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 bude možné aj cez víkendy v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo štvrtý a piaty verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilný odberových miest (MOM). Informoval o tom komunikačný odbor MZ SR. Záujemcovia môžu na štvrtú výzvu reagovať do 1. februára do 12.00 h. Rovnako tak na piatu výzvu, ktorá je určená už zazmluvneným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a MOM už prevádzkujú.



V súčasnosti je na Slovensku 250 antigénových odberných miest. "Týmto spôsobom opäť rozširujeme nielen ich kapacity, ale aj celkový systém mobilných odberných miest, kde verejnosť má zadarmo k dispozícii diagnostické vyšetrenie na ochorenie COVID-19 aj počas víkendov a štátnych sviatkov," povedal šéf rezortu zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).



Ministerstvo uzatvorí zmluvu o spolupráci s každým poskytovateľom, ktorý bude súhlasiť so stanovenými zmluvnými podmienkami spolupráce. Poskytovateľ bude podľa komunikačného odboru musieť vykonávať vyšetrenia minimálne šesť dní v týždni, z toho minimálne jeden deň bude deň voľna, minimálne osem hodín denne, najskôr od 8.00 h. Priblížil, že testovanie môže byť vykonávané aj sedem dní v týždni a viac ako osem hodín denne, ak "sa tak spoločensky uvedomelý a empatický poskytovateľ vzhľadom na vývoj pandémie a záujem občanov o testovanie takto slobodne rozhodne".



Ministerstvo podotýka, že jeden poskytovateľ nemôže zriadiť viac ako jedno MOM v tom istom meste alebo mestskej časti. Viac MOM môže zriadiť, ale v rozdielnych mestách či mestských častiach.



MZ na základe štvrtej výzvy umožňuje poskytovateľovi zriadiť MOM vonku alebo vo vnútri v ktoromkoľvek meste nad 5000 obyvateľov. V mestách Bojnice, Dobšiná, Gelnica, Ilava, Komárno, Liptovský Hrádok, Modra, Námestovo, Nová Baňa, Poltár, Púchov, Rajec, Ružomberok, Sliač, Sobrance, Stupava, Svidník, Šahy, Štúrovo, Topoľčany, Tornaľa, Žarnovica nie podľa rezortu potrebné zriaďovať nové MOM.



Na niektorých mobilných odberných miestach bude možné využiť objednávkový systém prevádzkovaný Národným centrom zdravotníckych informácií. "Rezort zdravotníctva prosí občanov, aby rešpektovali objednávkové systémy/časenky jednotlivých odberových miest, ktoré slúžia predovšetkým na zabezpečenie väčšieho komfortu a plynulosti odberov," uviedol komunikačný odbor. Zároveň upozorňuje, že ľudia na odberové miesto nemôžu prísť bez objednania.