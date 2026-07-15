< sekcia Slovensko
MZ bude dohliadať na využitie peňazí z verejného zdravotného poistenia
Pre TASR to uviedli z MZ SR v reakcii na ohlásenie kúpy akcií Union zdravotnej poisťovne Dôverou.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude dohliadať na to, aby boli financie z verejného zdravotného poistenia využité v súlade s platnou legislatívou a princípom najvyššej hodnoty za verejné peniaze pre pacienta. Pre TASR to uviedli z MZ SR v reakcii na ohlásenie kúpy akcií Union zdravotnej poisťovne Dôverou.
„Ministerstvo zdravotníctva ako regulátor trvá na tom a je pripravené využiť všetky svoje zákonne kompetencie, aby každé euro z verejného zdravotného poistenia bolo vynaložené vo verejnom záujme, v prospech pacientov a aby bolo zabezpečené stabilné a udržateľné poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ uviedol rezort. Podotkol, že o realizácii transakcie medzi Unionom a Dôverou rozhodujú nezávislé orgány, vrátane príslušných orgánov Európskej komisie.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
„Ministerstvo zdravotníctva ako regulátor trvá na tom a je pripravené využiť všetky svoje zákonne kompetencie, aby každé euro z verejného zdravotného poistenia bolo vynaložené vo verejnom záujme, v prospech pacientov a aby bolo zabezpečené stabilné a udržateľné poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ uviedol rezort. Podotkol, že o realizácii transakcie medzi Unionom a Dôverou rozhodujú nezávislé orgány, vrátane príslušných orgánov Európskej komisie.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.