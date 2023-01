Bratislava 25. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by mohlo ambulanciám ponúknuť zvýšenie o 110 miliónov eur. Po stredajšom rokovaní so zástupcami ambulantného sektora na Úrade vlády SR o tom informoval dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že sa o tom má ešte diskutovať. Verí, že k dohode dôjde v piatok (27. 1.).



Lengvarský priblížil, že pôvodná ponuka rezortu bola na úrovni 172 miliónov eur. "Táto ponuka bola rozdiskutovaná. Vzhľadom na nárasty, ktoré sú, a potrebu zastabilizovania aj tohto sektora bolo predbežne dohodnuté, že ministerstvo je ešte schopné zvýšiť ponuku o 110 miliónov eur," vyhlásil Lengvarský.



Dodatočnú ponuku treba podľa jeho slov ešte doladiť vzhľadom na zvyšovanie štrukturálneho deficitu. Rokovanie má podľa jeho slov pokračovať v piatok.



Šéf asociácie súkromných lekárov Marián Šóth ocenil návrh na zvýšenie o 110 miliónov eur. Dofinancovanie je však podľa neho stále nedostatočné. "Aj analytici predpokladali, že ambulantným poskytovateľom treba 320 miliónov eur, aby sa situácia nejakým spôsobom stabilizovala. Uvidíme, akým spôsobom sa to upraví, lebo zatiaľ sme pri sume 280 miliónov eur," skonštatoval.



Šóth pripomenul, že ak k dohode nedôjde, členovia asociácie od 1. februára začnú vyberať od pacientov poplatky na pokrytie prevádzkových nákladov. "Ak to bude zvýšené na 280 miliónov eur, za čo vzdávame ministerstvu veľký hold, tak si určite myslím, že poplatky sa budú minimalizovať až 'nulovatieť'," vyhlásil. V tejto súvislosti upozornil, že niekoľko laborantov a sestier z ambulantného sektora odchádza do nemocníc.