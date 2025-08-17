< sekcia Slovensko
MZ chce stanoviť vzory zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje novú vyhlášku, ktorou chce stanoviť jednotné vzory zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Cieľom navrhovanej zmeny je plnenie záväzku z Memoranda o zlepšení systému zdravotníctva 2022. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanej legislatíve.
Ako vyplýva z informácie, v zmluvách by mala byť jasne uvedená minimálna úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Cieľom je nastaviť spôsob a formu jej uvádzania tak, aby bolo možné porovnávať úhrady medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zariadeniami sociálnej pomoci. Vyhláška má takisto definovať ekonomicky oprávnené náklady, z ktorých sa minimálna úhrada vypočíta.
Rezort ozrejmil, že podľa zákona o zdravotných poisťovniach má povinnosť vydať všeobecne záväzný právny predpis až po prerokovaní so všetkými dotknutými stranami - zariadeniami sociálnej pomoci, zdravotnými poisťovňami a zástupcami odborovej organizácie zastupujúcej zdravotníckych pracovníkov. Vzory zmlúv by mali byť pre všetky strany záväzné.
Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania naplánovalo ministerstvo na október.
