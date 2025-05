Ministerstvo chce zakázať solária pre osoby mladšie ako 18 rokov

Bratislava 19. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) chce zakázať používanie solárií pre osoby do 18 rokov pre preukázané karcinogénne riziko UV žiarenia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú MZ predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



„Pri používaní solária je organizmus vystavený pôsobeniu umelých zdrojov UV žiarenia. Toto žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny ako dokázaný karcinogén pre ľudí, teda faktor, ktorý predstavuje zdravotné riziko,“ odôvodnil rezort svoj zámer.



Opaľovanie kože v soláriu nie je podľa MZ vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako 18 rokov. „Riziko je u populácie v tejto vekovej kategórii väčšie, nakoľko koža je v tomto veku omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu na zachytávanie lúčov UV žiarenia,“ podotklo ministerstvo.



Rezort by tiež chcel návrhom novely zákona znížiť administratívne zaťaženie podnikov, a to napríklad zrušením povinnosti predkladať návrhy na schvaľovanie zotavovacích podujatí či odstraňovania azbestu, ktoré by sa mali nahradiť len oznamovaním.



Zaviesť by sa mali nové epidemiologické pojmy, povinnosť obcí vykonávať jarnú a jesennú deratizáciu či povinný aktívny dohľad nad nozokomiálnymi nákazami a rozšírenie zoznamu hlásených prenosných ochorení.



Upraviť a spresniť by sa mali aj pravidlá pre uvádzanie výživových doplnkov na trh, organizovanie hromadných podujatí či kozmetické výrobky. „Vypúšťa sa výnimka na uvedenie kozmetického výrobku na trh, ktorý bol testovaný na zvieratách alebo ktorý obsahuje takúto zložku,“ uviedol rezort.



Sprísňujú sa aj požiadavky pre zariadenia spoločného stravovania - vrátane povinnosti udržiavať minimálnu teplotu vody a zákazu prítomnosti zvierat.



Účinnosť väčšiny zmien sa navrhuje od decembra 2025, niektoré od januára 2030.