Rezort zdravotníctva chce zmeniť podmienky pre vstup nových liekov

Bratislava 19. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhuje zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Rezort poukázal na to, že pri súčasných pravidlách výpočtu ich nákladovej efektívnosti by financie vyčlenené na lieky v tomto roku nepostačovali. Od júna sa preto majú upraviť vyhláškou, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo odhadlo, že by to počas piatich rokov mohlo priniesť úsporu v úhradách za lieky najmenej 583 miliónov eur.



„Ak by sa lieky v roku 2025 zaraďovali do kategorizácie na základe účinnej právnej úpravy, prostriedky rozpočtované na lieky pre rok 2025 nebudú postačovať na ich úhradu,“ skonštatoval rezort v návrhu vyhlášky. Upozornil, že tiež nemožno očakávať, že nové nekategorizované lieky budú pacientom hradené na tzv. výnimku, keďže zdravotná poisťovňa môže na ich úhradu vynaložiť najviac 1,9 percenta z rozpočtu na lieky a dietetické potraviny.



Pre zaradenie lieku medzi tie, ktoré sú hradené zo zdravotného poistenia, je od reformy liekovej politiky v roku 2011 nevyhnutným kritériom nákladová efektívnosť. Liek musí splniť podmienku nákladov na tzv. QALY. Zavedenie parametra malo pomôcť nakúpiť za čo najmenej peňazí čo najviac zdravia. Od roku 2022 sa posudzovanie nákladovej efektívnosti inovatívnych liekov pri ich vstupe na slovenský trh naviazalo na hrubý domáci produkt (HDP), predtým bolo naviazané na priemernú mesačnú mzdu.



Zmenu spôsobu výpočtu prahovej hodnoty nákladovej efektívnosti pre vstup nových liekov ministerstvo argumentuje tým, že verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, musia postačovať na úhradu všetkých kategorizovaných liekov, ako aj ostatných typov zdravotnej starostlivosti. „Keďže z prostriedkov rozpočtovaných pre rok 2025 na úhradu liekov a dietetických potravín musia zdravotné poisťovne uhrádzať lieky, ktoré sú už zaradené v kategorizácii, reálne nebude možné v roku 2025 kategorizovať lieky, ktoré inak spĺňajú zákonné kritériá,“ upozornilo v materiáli.



Ministerstvo ozrejmilo, že pri kategorizácii liekov musí postupovať tak, aby sa neprekročil rozpočet ustanovený vo vyhláške o rozdelení výdavkov verejného zdravotného poistenia. Na rok 2025 počíta s výdavkami na lieky a dietetické potraviny vo výške 1,605 miliardy eur. Rezort pritom upozornil, že reálne výdavky boli vlani vyšie o takmer 44,4 milióna eur ako výdavky na tento rok.



„Zmena spôsobu výpočtu prahovej hodnoty nákladovej efektívnosti je v súčasnosti jediným nástrojom, ktorým možno zabezpečiť zvýšenie objemu zdrojov, využiteľných na úhradu liekov, ktoré by mohli vstúpiť do kategorizácie v roku 2025. Zároveň je nevyhnutné, aby prahová hodnota zodpovedala reálnej výkonnosti slovenskej ekonomiky aj v dlhšom časovom horizonte,“ zhrnulo ministerstvo. Pripomenulo, že takýto krok odporúčal aj Najvyšší kontrolný úrad SR.



Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) prednedávnom upozornila, že vstup inovatívnych liekov na Slovensko sa od nástupu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) takmer úplne zastavil. Ministerstvo následne deklarovalo, že robí všetko pre to, aby pacienti mali väčší prístup k liekom, čomu má pomôcť aj spomínaná vyhláška. Podľa asociácie však zhorší dostupnosť liekov a pacienti budú čakať dlhšie ako doteraz. AIFP avizovala, že v prípade ďalšieho zhoršovania prostredia budú farmaceutické spoločnosti postupne Slovensko vyraďovať zo svojich investičných plánov.



Plánovanú zmenu kritizovala aj Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Upozornila, že najviac zasiahnutí oneskoreným prístupom k moderným liekom sú onkologickí, neurologickí a pacienti so zriedkavými diagnózami. Rozumie potrebe efektívneho využívania verejných financií a snahám o konsolidáciu, šetrenie na zdraví však považuje za najdrahšiu cestu. Z dlhodobého hľadiska to podľa AOPP spôsobuje vyššie náklady na liečbu komplikácií, predčasné úmrtia či straty na pracovnej produktivite.