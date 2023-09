Dieťa by na tábor už nemuselo potrebovať potvrdenie od pediatra

Bratislava 4. septembra (TASR) - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na zotavovacie podujatie by po novom nemusel vystavovať pediater. Malo by stačiť vyhlásenie zákonného zástupcu. Navrhuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v predbežnej informácii k zmene vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.



Navrhovaná účinnosť novely je od 1. novembra tohto roka. Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov na čas dlhší ako štyri dni. Jeho účelom je rekreácia detí, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.