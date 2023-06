Digitálny COVID preukaz končí, nahradí ho národný certifikát

Bratislava 27. júna (TASR) - Digitálny COVID-19 preukaz Európskej únie (EÚ) sa od júla nebude vydávať. Na cestovateľské účely sa bude vydávať národný certifikát v angličtine a slovenčine. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Ľudom, ktorí sa chystajú vycestovať do krajín, ktoré potvrdenie vyžadujú, odporúča stiahnuť si pôvodný doklad EÚ v júni.



"K 30. júnu 2023 sa končí nariadenie Európskej komisie, na základe ktorého sa vystavujú digitálne COVID preukazy EÚ. Do konca júna si možno doklad vygenerovať, uložiť a v prípade potreby použiť pri ceste do zahraničia. Od júla bude možné elektronicky požiadať o vydanie dokladu na národnej úrovni Národné centrum zdravotníckych informácií. O podrobnom postupe bude rezort zdravotníctva informovať v najbližších dňoch," povedal.



Rezort poukázal na to, že väčšina krajín v súčasnosti nevyžaduje preukázanie sa potvrdením o očkovaní či testovaní. Ľudom zároveň odporučil, aby si pred cestou do zahraničia preštudovali podmienky vstupu. Tie sú zverejnené aj na webe ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.