MZ: Do konca roka môže exspirovať 200.000 dávok vakcín proti COVID-19

Bratislava 22. decembra (TASR) - Do konca roka môže exspirovať 200.000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre TASR.



"Do konca roka 2022 očakávame exspirovanie 200.000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, pokiaľ ich exspirácia dovtedy nebude predĺžená," spresnilo.