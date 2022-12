Do konca roka zverejnia základnú kostru novej nemocničnej siete

Bratislava 15. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR do konca roka zverejní základnú kostru novej nemocničnej siete. Pôjde o konkrétny zoznam nemocníc s ich zaradením do jednotlivých úrovní od druhej po piatu. Zároveň určí zoznam základných povinných medicínskych programov, ktoré musia nemocnice v danej úrovni spĺňať. Ďalšie, doplnkové programy chce rezort zverejniť do konca marca 2023. Zástupcovia MZ SR o tom informovali na štvrtkovom tlačovom brífingu.



"Do konca roka budú verejnosti sprístupnené predbežné čiastočné výsledky podmienenej kategorizácie nemocníc. Výsledky sa budú týkať len povinných nevyhnutných medicínskych programov pre každú skupinu zariadení. V prvom štvrťroku 2023 budú zverejnené ďalšie medicínske programy, nad rámec povinných," uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Zdôraznil, že ide o predbežnú mapu a kostru budúcej nemocničnej siete. K rušeniu oddelení podľa jeho slov nedôjde. "Ak oddelenie patrí pod program, ktorý nie je zaradený do prvej fázy predbežnej kategorizácie, v žiadnom prípade to neznamená, že sa oddelenie automaticky ruší alebo sa plánuje zrušiť," ubezpečil minister.







V zozname sa podľa riaditeľa Inštitútu zdravotných analýz Mateja Mišíka nájde každá nemocnica aj s víziou jej vedenia, aké by chcela poskytovať doplnkové programy na vyšších úrovniach. "Túto diskusiu s nimi však musíme mať v prvom kvartáli 2023, aby sa jasne definovala schopnosť nemocníc poskytovať doplnkové programy, dopyt po nich a že je tam materiálne a technické zabezpečenie na ich poskytovanie," doplnil.



Nemocnice sa majú rozdeliť na päť úrovní podľa rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom V. úroveň predstavuje najvyššiu a I. najnižšiu. Mišík priblížil, že v piatej úrovni má byť jedna nemocnica, v štvrtej tri, v tretej približne osem až desať a v druhej do 40 nemocníc. Súčasťou zoznamu budú aj nemocnice prvej úrovne, avšak podľa Mišíka ešte technicky nemôžu byť súčasťou siete.



"Zákon nám hovorí, že do siete nemocníc sú zaradené nemocnice prvej úrovne iba vtedy, pokiaľ majú nejaký doplnkový program druhej a vyššej úrovne. Tým, že doplnkové programy nevyhodnocujeme, tak síce nemocnice prvej úrovne budú uvedené v zozname nemocníc, ale technicky vzaté nie sú ešte súčasťou siete," vysvetlil.



Reformu nemocníc prijal parlament vlani. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Reforma má definovať nárok pacienta, zabezpečiť vyššiu a dostupnú kvalitu zdravotnú starostlivosť, stanoviť jasné čakacie lehoty a stabilizáciu siete nemocníc. Nemocniciam má priniesť finančnú stabilitu, transparentné pravidlá či jednoznačnú priorizáciu investícií.