MZ: Do výzvy na mobilné hospice sa je možné zapojiť do 30. novembra

Bratislava 30. septembra (TASR) - Do výzvy z plánu obnovy na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov je možné zapojiť sa do konca novembra. Na webe o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Pôvodne sa do výzvy dalo prihlásiť do konca septembra.



Rezort k zmene pristúpil pre dopyt žiadateľov, ktorí žiadali viac času na prípravu. "Je kľúčové, aby skutočne všetci oprávnení žiadatelia stihli predložiť kvalitne spracované projekty," skonštatoval.



V rámci výzvy je alokovaných takmer 2,4 milióna eur. "Z toho vyše 1,8 milióna eur poputuje na materiálno-technické zabezpečenie nových mobilných hospicov a vyše 551-tisíc eur na materiálno-technické zabezpečenie už existujúcich mobilných hospicov," doplnilo ministerstvo. Maximálna výška podpory predstavuje 87.400 eur.