MZ: Dofinancovanie ambulancií je reakciou na nepredvídateľné okolnosti

Bratislava 30. januára (TASR) - Dofinancovanie ambulancií nie je systémový krok. Je však nevyhnutnou reakciou na nepredvídateľné okolnosti. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), podľa ktorého nie je rovnomerné rozdelenie zdrojov medzi všeobecných lekárov a špecialistov fér. Rezort upozornil, že podniká viaceré systémové kroky na stabilizáciu ambulantného sektora.



"Presadili sme prelomovú legislatívu, ktorá stransparentňuje nakladanie so zdravotnými odvodmi. Pripravujeme tiež reformu všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej siete," skonštatoval. Spravodlivosť a stabilitu vo financovaní zdravotníctva podľa neho prinesie aj vyššia úhrada za poistenca štátu.



Rezort upozornil, že s odbornými pracovnými skupinami pracuje tiež na novom zozname zdravotných výkonov pre ambulancie. Plánuje ho vydať v priebehu roka 2023 formou nariadenia vlády. "Týka sa to nielen dopĺňania nových zdravotných výkonov do zoznamu, ale napríklad aj rozšírenia portfólia zdravotných výkonov v paliatívnej starostlivosti či zlepšenia podmienok vykazovania a evidencie v rámci skríningových onkologických programov," priblížil.



ÚDZS v pondelok uviedol, že víta dofinancovanie ambulancií o 283 miliónov eur. Rovnomerné zvýšenie pre segment všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti však podľa neho nie je fér. Upozornil, že to nezachráni ohrozené špecializácie, ale ešte viac pokriví nefunkčný systém. V tejto súvislosti poukázal, že viaceré odbornosti špecializovanej ambulantnej starostlivosti sú podfinancované.



Ministerstvo zdravotníctva a ambulancie sa v piatok (27. 1.) dohodli na dofinancovaní sektora v objeme 283 miliónov eur. Zdroje sa majú rozdeliť rovnomerne medzi segment všeobecnej ambulantnej starostlivosti (73 miliónov eur) a špecializovanej ambulantnej starostlivosti (210 miliónov eur). V oboch prípadoch je rozdiel 20 percent oproti roku 2022. Poplatky pre pacientov sa tak podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) nezavedú.