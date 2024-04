Hľadajú riaditeľa žilinskej nemocnice aj vedenie nemocnice Poprad

Bratislava 25. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Hľadá tiež nové vedenie popradskej nemocnice, vyhlásilo výberové konanie na troch členov predstavenstva. Záujemcovia sa do nich môžu prihlásiť do 16. mája. Rezort o tom informoval na webe.



Žilinskú nemocnicu v súčasnosti vedie Juraj Kacian. Do funkcie ho dočasne vymenovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Na čele Nemocnice Poprad je aktuálne Stanislav Kandrik, ďalšími členmi predstavenstva sú Juraj Hudáč a Milan Vavrek.