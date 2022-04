Inovatívny liek na rakovinu kože preplatia cez výnimky

Bratislava 6. apríla (TASR) - Inovatívny liek Keytruda na liečbu metastatického malígneho melanómu, ktorý od apríla nie je v zozname liekov hradených z verejného zdravotného poistenia, budú zdravotné poisťovne pacientov naďalej uhrádzať cez tzv. výnimky. Uhrádzať sa má aj novodiagnostikovaným pacientom. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády to uviedla riaditeľka Kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Róberta Babeľu Patrícia Dutková. Liek sa využíva na liečbu rakoviny kože.



"Zdravotné poisťovne naďalej hradia tento liek tak pre rozliečených pacientov, ako aj pre novodiagnostikovaných pacientov. Aktuálne prebieha konanie o posúdení nákladovej efektívnosti. Očakávané rozhodnutie je 15. júla," povedala. Ubezpečila, že dovtedy sa bude liek pacientom uhrádzať cez výnimky.



Krajský súd (KS) v Bratislave ešte vo februári rozhodol o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov. MZ SR udelil povinnosť jeho zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov opätovne posúdiť.



Žalobu podali zdravotné poisťovne, podľa ktorých nebol liek kategorizovaný v súlade s legislatívou. "Pred zaradením do kategorizácie liek neprešiel štandardným procesom, ale bol kategorizovaný na základe ustanovenia zákona, ktoré sa odvoláva na verejný záujem. Na to však podľa nás, ani podľa súdu, neboli splnené podmienky," vysvetlil pre TASR PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepianský.