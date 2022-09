Rezort zdravotníctva je naklonený rozšíriť hradenie vakcín proti HPV

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR je naklonené rozšíriť preplácanie vakcíny proti ľudskému papilomavírusu (HPV) aj v iných vekových kategóriách. Zbiera dáta a rokuje so zdravotnými poisťovňami. Očkovanie sa zatiaľ plne hradí deťom vo veku 12 až 12 rokov a 364 dní. Vyplýva to z vyjadrenia rezortu pre TASR.



"V rámci očkovania sa zisťujú dáta, ktoré budú vyhodnotené a ktoré ukážu ďalšie možnosti preplácania vakcíny aj pre iné vekové kategórie, pričom naďalej budú prebiehať rokovania so zdravotnými poisťovňami o možnostiach lepšej prístupnosti k očkovaniu aj v iných vekových kategóriách. Rezort zdravotníctva je týmto možnostiam naklonený," spresnilo MZ.



Záujem o očkovanie proti HPV sa u 12-ročných detí zvýšil po tom, ako sa začalo plne hradiť. V máji sa ich zaočkovalo 4180, zatiaľ čo v apríli, keď sa hradilo len čiastočne, 490.



Oproti mesiacom pred začiatkom preplácania je záujem vyšší aj v júli, pre TASR to potvrdili všetky zdravotné poisťovne na Slovensku. Dokopy sa zaočkovalo 1503 dvanásťročných detí. Všeobecná zdravotná poisťovňa ich eviduje 795, Dôvera 524 a Union ZP 184.



Očkovanie proti HPV je podľa rezortu zdravotníctva najúčinnejšie vo veku medzi 12. a 13. rokom života. Úrad verejného zdravotníctva vysvetlil, že očkovanie sa odporúča vo veku, keď mladí ľudia ešte nie sú sexuálne aktívni. Význam má podľa neho aj v prípade, keď už osoba sexuálne žije.



Ľudský papilomavírus patrí k najčastejšie pohlavne prenášaným infekciám, prenášať sa však môže napríklad aj dotykom, kontaminovanými predmetmi alebo už počas pôrodu. Vo väčšine prípadov infekcia zmizne sama bez toho, aby spôsobila problémy. Niektoré z HPV vírusov však v tele pretrvajú roky a môžu byť pôvodcom onkologických ochorení.